João Luís Gomes Correia

Faleceu

Sua esposa Maria Gonçalves de Lira Correia, sua filha Fátima Karina Gomes Gonçalves, genro Gilberto Rodrigues, seu neto Leonardo José Gomes Rodrigues, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente morador que foi à Rua Dr. Pita ,18, São Martinho, e que o seu funeral se realiza amanhã Sexta-feira, saindo do Hospital Dr.Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, dia 07/11/2018, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem, às assistentes operacionais do Hospital Universitário de Coimbra em especial ao Dr. Nuno Silva, e ao serviço dos cuidados intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça em especial ao Dr. Luís Jasmin todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 1 de Novembro de 2018