PARTICIPAÇÕES

Joaquim de Ascensão Noia Marote

Faleceu

Seus irmãos Inês, Piedade, José Manuel, Martinho e Isidro, seus cunhados e sobrinhos, seus primos Filipe e Sandro e tia Conceição, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30, prosseguindo para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A Direcção, pessoal docente e não docente da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco – Porto Santo, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do professor desta escola Joaquim de Ascenção Noia Marote, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30, prosseguindo para cremação no mesmo.

Os colegas e amigos da DRE/SRE juntam-se à família, neste momento de profunda dor.

Recordaremos, com saudade, os bons momentos partilhado com o Joaquim.

Funchal, 15 de Junho de 2018