Simplício Carvalho Torres

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria Regina de Sousa Carvalho Torres; seus filhos, Pedro Carvalho de Sousa sua esposa e filhos; Ellis Carvalho de Sousa seu marido e filho; seus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sogra, madrasta, sobrinhos, tias, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, genro, enteado, tio, sobrinho e parente, natural da freguesia do Faial, concelho de Santana, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial da Freguesia do Faial, concelho de Santana onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no Cemitério Municipal da referida Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (quarta-feira) dia 23.05.2018, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial dos Álamos no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Hoje não estas mais entre nós, tua luz se apagou para sempre, mas tua marca vai se manter neste mundo eternamente. Pois pessoas especiais como tu nunca desaparecem totalmente, apenas seguem caminhos diferentes, mas permanecem onde realmente importa: no coração de todos que te amam. Até sempre, com a certeza que tempo algum apagará jamais a tua importância para nós.

Faial, 22 de Maio de 2018