Simão Vicente Silva Canha

Faleceu

Seus pais Amaro José Ferreira Canha e Sofia Cristina Santos Silva, seu irmão Lourenço Dinis Silva Canha, seus avós, tios, primo e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família pede as pessoas que participarem no funeral que vistam roupas brancas.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda equipa médica, de enfermagem, às assistentes operacionais do serviço de obstetrícia grávidas, 4º piso poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça todo o apoio, carinho e dedicação.

Funchal, 31 de Outubro de 2018