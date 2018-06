Agostinho da Silva de Freitas

(Irmão da Confraria de Nossa Senhora da Encarnação do Estreito de Cª de Lobos)

Faleceu

Sua esposa, Maria Lourdes dos Santos, seus filhos, enteada, noras, genro, netos, bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, presentes e ausentes, com sentido pesar, participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural do sítio da Vargem, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12h00, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 13h30, após a qual iniciar-se-á o cortejo fúnebre para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Dirige um especial agradecimento à equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Cardiologia do referido hospital, assim como, às assistentes domiciliárias da Segurança Social do Funchal, que em conjunto, souberam agir com eficácia e profissionalismo, manifestando o seu carinho com a missão e verdadeiro objectivo de proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida.

“Obrigado pai, por ensinarmo-nos a amar às duas Pátrias, a que te viu nascer e a que nos viu crescer. Amamos-te e sempre estarás presente nos nossos corações.

Que descanses em Paz.”

Quarta-feira dia 20 de junho, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 18h30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 16 de Junho de 2018