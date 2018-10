Maria Teixeira Vieira

(Irmã da Confraria do Santíssimo Sacramento)

Faleceu

Sua filha, Goretti Vieira, esposo, Daniel Soares, filhos, Daniel Soares, Silvestre Soares, e Betânia Soares; seus netos, Mónica Vieira e companheira, Luís Vieira, companheira e filha; seu genro, Jaime Soares e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa mãe, irmã, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia, prima, amiga e parente, residente que foi à Estrada Eng. Teixeira de Sousa Nº 149, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas para a Capela Mortuária de Nossa Sr.ª da Piedade, onde estará em Câmara Ardente a partir das 11:30 horas, sendo celebrada missa de corpo presente na Igreja Paroquial pelas 16:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério dos Canhas.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família agradece de um modo especial a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do serviço de Pneumologia - 1º andar do Hospital dos Marmeleiros e ao serviço de Cirurgia - 2º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos que a apoiaram e visitaram nesta sua caminhada.

A família também informa que haverá transporte, saindo das Eiras, passando pelo Carvalhal e Levada do Poiso com destino a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, a partir das 15:30 horas para as pessoas que puderem participar no funeral, regressando depois ao local de partida.

Canhas, 04 de Outubro de 2018