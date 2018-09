José Manuel Jardim Fernandes Casimiro

Faleceu

R.I.P.

Seu filho, Alexandre Abreu Casimiro, sua esposa, Sónia Cristina Ferreira Rodrigues, sua mãe Ana Maria Nunes Jardim, seus irmãos Marco António Jardim Fernandes Casimiro, Simão Pedro Jardim Fernandes Casimiro, seus tios Alberto Casimiro, Lucinda Casimiro, cunhados, sobrinhas, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, pai, marido, filho, irmão, sobrinho, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi na Travessa dos Piornais n.º 16, Edifício Belle Mar, Bloco C-4,BC , freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia no próximo sábado dia 22/09/2018, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paroquial de São Martinho.

Funchal, 17 de Setembro de 2018