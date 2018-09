MISSA DE DOIS ANOS DE ETERNA SAUDADE

José Cesário Rodrigues

“Nós nunca estamos distantes quando estamos no coração de alguém “

Sua esposa, filhas, pais, sogra e demais família, participam que por passarem dois da partida do seu ente querido, sempre recordado com muito carinho e saudade, será celebrada uma missa pelo eterno descanso da sua alma, amanhã domingo, pelas 09:15 horas na Igreja matriz de Santa Cruz, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Santa Cruz, 22 de Setembro de 2018