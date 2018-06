José Nelson Jardim Pestana

Faleceu com 34 anos

Sua Mãe Maria Cecília Jardim Teixeira Pestana, sua irmã Maria Daniela Jardim Pestana, seus tios tias padrinhos afilhados primos sobrinhos amigos e demais família presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade falecimento deste seu saudoso filho irmão padrinho, afilhado primo vizinho amigo e parente, morador que foi a rua das corticeiras paroquia de são Tiago Jardim da Serra Câmara Lobos e que o seu funeral se realiza hoje quarta-feira saindo do Hospital do Funchal pelas 14h para a igreja paroquial do Estreito Câmara Lobos onde haverá missa corpo presente pelas 15.30h prosseguido o funeral para jazigo no cimenteiro do Estreito Câmara Lobos. Saíra uma camioneta pelas 14.30h da padaria Fátima supermercado do Sr. Mário da Corrida, Xote, e desce o Foro para as pessoas que queiram acompanhar o funeral ao Estreito Câmara Lobos.

Partiste sem aviso prévio, assim o é, o ciclo natural de todas as nossas vidas. Ficam-se as muitas e boas memórias de ti em cada um de nós, mas ao mesmo tempo fica um enorme vazio dentro de todos nós, pois ainda havia muitas outras memórias para criar e recriar. Nelson, sangue do meu sangue, um dia iremos todos nós encontrar, até lá aonde quer que estejas, irás estar sempre nos nossos corações... por fim... como dizias tu, palavras para quê... amanhã será um dia melhor! Nelson que Deus te tenha junto de si e junto de todos aqueles que também já partiram.

Descansa em paz!

Meu amigo, meu porto seguro, meu irmão... Há coisas nesta vida que carecem de explicação e esta é uma delas. Partiste, mas ficarás para sempre nos nossos corações. Ficam as memórias, as risadas, os bons e os maus momentos. Levo-te para todo sempre comigo. E onde quer que estejas, sei que estás a olhar por nós. Descansa em paz.

A morte chega cedo,

Pois breve é toda vida

O instante é o arremedo

De uma coisa perdida.

O amor foi começado,

O ideal não acabou,

E quem tenha alcançado

Não sabe o que alcançou.

E a tudo isto a morte

Risca por não estar certo

No caderno da sorte

Que Deus deixou aberto.

Fernando Pessoa

Estreito de Câmara de Lobos, 20 de Junho 2018