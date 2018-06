PARTICIPAÇÕES

Maria Fernanda Silva Melim Rodrigues

(Fernandinha da Casa Viola)

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos: Elisabete Melim Rodrigues Gomes, seu marido, filhos, genro, nora e neto, Samuel Melim Rodrigues, sua esposa e filha e José Gilberto Melim Rodrigues, sua esposa e filha, sua nora Dina Gomes Rodrigues e filha, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada Dr. João Abel de Freitas, nº 182-E, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 24, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

Fernando de Sousa Viola e sua esposa Maria Zita da Silva de Sousa Viola, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua grande amiga Sr.ª D. Maria Fernanda Silva Melim Rodrigues e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, para cremação no Cemitério de São Martinho.

Funchal, 20 de Junho de 2018