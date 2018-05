Manuel Gonçalo Gouveia Rodrigues

(Irmão da Confraria de Nossa Sra. de Guadalupe)

Faleceu

“Obrigado por tudo o que fizeste por nós.

Pela pessoa calorosa e amigável que foste.

Pelo teu sentido de humor e por mais negros que os dias fossem

nos conseguistes colocar sempre um sorriso na cara.

Agora a Avó terá a tua companhia.

Fá-la rir e sorrir como sempre fizeste connosco.

Até um dia Tio”

Dos Teus sobrinhos, Mark, Fernando, Ruben e Lara.

Seu pai João Rodrigues, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao sítio Terra do Batista, freguesia do Porto da Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje quinta-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, com destino, a igreja paroquial do Porto da Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até à sua última morada.

Porto da Cruz, 10 de Maio de 2018