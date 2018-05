José Rodrigues

(conhecido por José Bica)

FALECEU

Seus filhos, nora, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda do Lombo do Pedregal, 31, Câmara de Lobos, paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas da Cruz da Caldeira, passando pela Nova Aurora, Pedregal, Limoeiro, via rápida, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Câmara de Lobos, 28 de Maio de 2018