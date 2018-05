Maria Celina Fernandes de Barros

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Estanislau Salvador Fernandes de Barros, sua esposa Ana Maria Figueira Alves de Barros e filhas: Joana Francisca Alves de Barros, Cristina Carlota Alves de Barros e Ana Margarida Alves de Barros; José Tito Fernandes de Barros; Nuno Carlos Fernandes de Barros, sua esposa Sílvia Marta Miranda de Freitas e Fábio Duarte Fernandes de Barros, sua esposa Jenny Mary Nunes Barros e filhos: Alda Cristina Nunes de Barros e Pedro Joaquim Nunes de Barros; suas irmãs: Maria Conceição Pinto; Maria Clarisse Fernandes, seus filhos, noras e netos e Manuela Figueira, seu marido e filhos; seus cunhados: Maria Assunção Garcia de Barros; Maria José Garcia de Barros; Lígia Maria Garcia de Barros e José Maria Garcia de Barros e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua Nova da Quinta Deão, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima terça-feira, dia 22, pelas 19:00 horas, na Capela do Hospício da Princesa Dona Maria Amélia.

Ludgero Barros-Informática e Consultadoria, Lda., cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa sócia Srª. D. Maria Celina Fernandes de Barros e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Joana Francisca Alves de Barros, Ana Margarida Alves de Barros e Cristina Carlota Alves de Barros, sócias da Empresa Alves de Barros, Lda., participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa avó Srª. D. Maria Celina Fernandes de Barros e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Funchal, 18 de Maio de 2018