Sua esposa Maria Madalena Abreu, suas filhas, genros, netos, irmãos, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, que foi residente ao Pico dos Barcelos 2ºBeco do Lume porta 15, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 15.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.30 horas na referida capela.

Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.

Obrigado pelo amor que nos deste e por tudo o que fizeste por nós, foste um guerreiro. Amamos-te.

Da família

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 2ºandar poente cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao companheiro de quarto Sr. Ricardo Leça, em especial ao Sr. Dr. Ibraim Coelho, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 22 de Maio de 2018