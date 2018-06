Elsa Marques da Silva

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Azinhaga da Casa Branca, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Terça-Feira, dia 19, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho.

Minha querida avó...

Não há palavras para descrever a dor que é ver-te partir, dos teus maravilhosos 92 anos de vida só consegui aproveitar os meus 19.

Muito obrigado avó por tudo o que me ensinaste e por todo o carinho que me deste, enquanto neto tive o privilégio de ter a melhor avó do mundo e é com muito orgulho que digo que foste, és e sempre serás a Mulher mais guerreira que já conheci.

Nunca mereceste sofrer, por isso, só me resta agradecer a Deus de te poupar toda a dor que estavas a sentir e de todo o tempo que me deixou aproveitar a teu lado, que agora parece pouco.

Descansa em paz avó, amo-te muito, beijinhos, até sempre.

Do teu neto Rúben

Funchal, 14 de Junho de 2018