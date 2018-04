João Pereira Jardim

Faleceu

R.I.P.

Maria Trindade Menezes Cabeço Jardim seus filhos, Gracinda seu marido e filha, António sua esposa e filhos, Pedro, Tomás e esposa, Simão sua esposa e filhos, Lídia seu marido e filho e demais famílias cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Fazendinha, nº 40, freguesia do Estreito da Calheta e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. João de Almada, pelas 09:00 horas, para a Igreja Paroquial do Estreito da Calheta, freguesia da Calheta, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do Estreito da Calheta.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, na próxima terça-feira dia 17/04/2018, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro, Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º Andar Poente do Hospital Dr. João da Almada, pela forma carinhosa e dedicada como trataram o nosso ente querido.

Estreito da Calheta, 13 de Abril de 2018