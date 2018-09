Rosa de Jesus Martins

Faleceu

Seus filhos, nora, neto, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi na freguesia de São Gonçalo - Funchal, actualmente a residir no Lar da Bela Vista, cujo funeral se realiza hoje pelas 11h30, no Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo.

Será antecedido de palestra Bíblica de corpo presente no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová à Rua da Olaria nº 45, Quinta - Garajau, freguesia do Caniço, orientado pelo Pastor João Pestana pelas 10h30, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre até ao dito cemitério para inumação no mesmo.

A família reconhecidamente expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar agradecendo antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

“Para nós ficará o registo e nosso apreço”

Funchal, 19 de Setembro de 2018