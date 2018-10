Maria Zélia Fernandes

Faleceu

Suas filhas Lurdes Fernandes, marido e filhos; Zélia Freitas e filhos; Júlia Freitas e filhos; seus netos Hugo Fernandes e Mafalda Fernandes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Sítio das Feiteiras, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, dia 07/10/2018, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta Delgada, 2 de Outubro de 2018