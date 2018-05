PARTICIPAÇÕES

Carmina de Freitas Correia

Faleceu

Seus filhos Isilda Maria Correia Rodrigues, Estefânia Adília Correia Rodrigues, José Eduardo Correia Rodrigues, Flávia da Paz Correia Rodrigues Viveiros e marido Carlos Viveiros, seus netos Mário Bruno Rodrigues Pereira e esposa Renata Gomes da Costa, Carlos Duarte Rodrigues Viveiros e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi ao Caminho da Madeira N.º 25, Igreja, freguesia de Água de Pena e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital dos Marmeleiros, pelas 11.30 horas, para a Igreja Paroquial de Água de Pena, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família reconhece e expressa sua gratidão a todos quantos a acompanharam na sua doença. E agradece antecipadamente às pessoas que se dignarem participar na cerimónia e acompanhar o funeral da sua ente querida.

Mais informa que, na próxima, quarta-feira dia 16/05/2018, pelas 18.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Água de Pena, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Água de Pena, 12 de Maio de 2018