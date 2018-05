Participações

Raul Damasceano Correia

“Antigo Funcionário das águas Casa Blandy”

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria Cecília Fernandes Correia e filho, José Francisco Correia sua esposa e filho; suas cunhadas, sobrinhos, primos, afilhados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio, primo, padrinho e parente, residente que foi à Vereda do Lombo da Quinta, entrada 30, porta 5 freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas15:00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

A Administração, a Direcção e os colaboradores do Grupo Pestana, participam o falecimento da Sr. Raul Damasciano Correia, Pai do seu colaborador Jose Francisco Correia colaborador do Pestana Carlton Madeira Hotel, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação no mesmo.

Funchal, 28 de Maio de 2018