Maria da Luz Teixeira da Silva

Faleceu

Suas irmãs, Maria de Lurdes e Maria da Conceição, suas cunhadas, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos presentes e ausentes e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho das pedras, Entrada 85, casa 7, Lombada, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lombada, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo Amaro, Lombada, na referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece à equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que sempre trataram a sua familiar.

Ponta do Sol, 26 de Abril de 2018