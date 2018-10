PARTICIPAÇÕES

Margarida Batista Pereira

O marido, o filho, os netos e demais família, vêm neste momento de imensa dor participar a todos os seus familiares e amigos o falecimento da sua querida e inolvidável esposa, mãe, avó, madrinha, tia e amiga Margarida Batista Pereira e de que o serviço fúnebre se realizará hoje, pelas 13:00 horas, no cemitério de São Martinho, precedido de missa pelas 12:30 horas;

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sàbado, dia 06, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio.

A sociedade comercial “António Pereira, S.A.”, Cash & Carry, com sede e estabelecimento à rua da Paz, nº 10, sítio da Abegoria, Caniço cumpre o penoso dever de participar o falecimento da sua muito estimada acionista e administradora Margarida Batista Pereira.

Ricardo Pereira, advogado, com escritório na rua 31 de Janeiro, nº 81A, 3º B, Funchal, vem prestar a sua última homenagem à grande mulher que mais o amou na sua vida e a quem tudo deve. Que, até o último momento, muito o amou, acarinhou, cuidou, educou, acompanhou, consolou e, sobretudo, apoiou. O seu exemplo de vida abnegada e desinteressada de si própria será para si um fio condutor, motor e força para continuar. A saudade será eterna. Que São Cipriano a acompanhe à presença de Deus, lhe dê o descanso eterno e o céu que merece e a leve à presença da sua querida e santa mãe Maria e irmãs Rosa, Conceição, Maria e Teresa, irmão António e cunhado José Rosa de Freitas. Beijinho e abraço apertado, querida mamã.



Dos netos António e Bruno,

Margarida

Frágil e alva flor,

Franzina menina,

Forte mulher,

Que a todos amou,

Que a todos ajudou,

Que a ninguém odiou.

Porque partiu?

Deixou-nos órfãos!

Perdemos quem mais nos amava!

Perdemos quem de nós cuidava!

Perdemos o nosso pilar!

Perdemos tudo!

Foi chamada ao céu!

Sem dor, como uma santa,

Cumpriu a sua missão terrena,

Deu muito amor e muito nos ensinou.

Mas para quem ficou,

Deixou muita dor.

Porque partiu?



Era um eterno dia de Primavera,

Um amor de pessoa,

Uma ótima professora,

Os seus braços transmitiu calor suave e agradável,

Trazia paz e matava a nossa fome e a sede.

Porque partiu?

O fim da Primavera trouxe um inverno gélido,

Uma torrente de lágrimas, uma escuridão severa,

Um mar revolto, um navio sem capitã.

Esperemos que com a sua ida,

O mundo se torne num lugar melhor,

Como ela queria.

Porque partiu?

Deu-nos tudo, tudo, tudo!

E agora sem ela?

Ficámos sem nada, nada, nada!

A única coisa que ficou

Foi o que ela nos ensinou.

Porque partiu?

Trabalhou tanto!

Em casa, no trabalho,

Sempre trabalhou

E nunca se queixou!

Porque partiu?

Histórias e piadas, eram muitas as que contava.

Ensinamentos, amor e fé, era o que ela nos dava.

Agora, está sentada no céu,

Ao lado de sua mãe Maria!

Que descanse em paz,

Enquanto espera por nós!

Aquele beijinho suave abraço forte,

Nossa amada, santa e insubstituível

Mulher, mãe, avó e amiga!

Porque partiu?

O Conselho Regional e o Conselho de Deontologia da Madeira da Ordem dos Advogados participam o falecimento da Senhora Margarida Batista Pereira, Mãe do Senhor Dr. Ricardo Pereira, Presidente do Conselho de Deontologia, a quem manifestam o mais profundo pesar e solidariedade.

Os funcionários da Empresa António Pereira, S.A., Cash & Carry, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa Sócia-Gerente Srª D. Margarida Batista Pereira e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, para cremação, no Cemitério de São Martinho.

A Gerência da Empresa Agostinho & Marco Paulo, Lda., cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Srª D. Margarida Batista Pereira, esposa e mãe dos nossos grandes amigos Sr. António Pereira e Sr. Dr. Ricardo Jorge Pereira e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, para cremação, no Cemitério de São Martinho.

Funchal, 3 de Outubro de 2018