Olinda de Gouveia

FALECEU

Seus filhos, genro, netos, irmãos, sogra, cunhados, tios, primos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, nora, cunhada, sobrinha, prima, tia e parente, residente que foi ao sítio da Achada do Cedro Gordo, freguesia de São Roque do Faial.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje domingo, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, indo pelo Poiso, Ribeiro-Frio, com destino à igreja paroquial de São Roque do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente até à última morada.

Renova o agradecimento a toda a equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar do 2ºandar lado Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e a toda a equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar do Centro de Saúde de São Roque do Faial, bem como às ajudantes domiciliárias da segurança social, serviço local de São Roque do Faial, pela forma atenciosa e profissional com que trataram a sua familiar.

No próximo domingo (17/06/2018) pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque do Faial, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

São Roque do Faial, 10 de Junho de 2018