AGRADECIMENTO E MISSA DO 7.º DIA

José Vitor Vieira

A família do extinto agradece mui reconhecidamente a todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral do seu saudoso parente ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participa que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, amanhã sábado (dia 05-05-2018) pelas 17.30 horas na Capela da Casa de Saúde de S. João de Deus, freguesia de Santo António, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Um agradecimento especial aos Irmãos da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, em particular aos residentes na Casa de Saúde São João de Deus no Funchal, à direção da Casa de Saúde, à equipa de Enfermagem e demais Colaboradores por todo o apoio e colaboração dada ao nosso parente.

Funchal, 4 de Maio de 2018