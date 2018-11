Adelino Marques Perestrelo

Faleceu

Sua esposa, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada da Ribeira Seca, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do antigo cemitério Municipal de Machico, pelas 14.30 horas, para a Igreja da Ribeira Seca - Machico, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A Família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. E informa que, no próximo domingo, dia 11/11/2018, pelas 09.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja da Ribeira Seca - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 6 de Novembro de 2018