Aniceto Gonçalves Henriques

24/05/1975 - 17/10/2018, conhecido por 27

Faleceu

Seus filhos, sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda do Lombo do Facho, entrada 1, casa 3, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Terça-feira, dia 23/10/2018, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Pai, filho, irmão, padrinho, cunhado, partiste mais cedo do que nós esperávamos... Certamente Deus precisa de alguém como tu no céu deixando um vazio na terra.

O que nos conforta é saber que a tua alma e espírito iluminarão os nossos caminhos e nos ajudará a seguir em frente até voltarmos a nos encontrar.

Da tua família que não te esquece.

Quinta Grande, 19 de Outubro de 2018