PARTICIPAÇÕES

Manuel José Vieira Cassiano

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa Cristina Correia, seus filhos: Sónia Neves, seu marido, filhos, nora e neto, Diva Teixeira e marido, Ivo Vieira e esposa e Marina Vieira e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Levada do Ribeiro da Cal, nº 12 – Corujeira de Fora, freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal do Monte, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 21, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte.

A família agradece à Sr.ª Dr.ª Cristina do Centro de Saúde do Monte, bem como aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 1º Andar - Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como trataram e cuidaram do nosso saudoso familiar.

A gerência da empresa Nico’s Burguer e todos os seus colaboradores cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do Sr. Manuel José Vieira Cassiano, pai da funcionária Marina Vieira, endereçando as sentidas condolências a toda a sua família e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, no Cemitério Municipal do Monte.

Os colegas de trabalho da Direção de Serviços de Materiais e Equipamentos do Governo Regional–Cancela, manifestam o seu sentido pesar pelo falecimento do colega aposentado Sr. Manuel José Vieira Cassiano e pai da funcionária Sónia Maria Correia Vieira Neves, apresentando a toda a família as mais sinceras condolências.

Funchal, 18 de Outubro de 2018