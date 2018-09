PARTICIPAÇÕES

Enf.ª Eugénia Rodrigues

(Aposentada)

Faleceu

R.I.P.

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente residente que foi à Rua do Til n. 73, freguesia do Imaculado Coração de Maria, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia no próximo domingo dia 16/09/2018, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo, Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros, assistentes operacionais do Serviço de Cuidados Paliativos, do Hospital Dr. João de Almada, e assistentes domiciliares do Centro de Saúde do Bom Jesus, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a sua parente.

Agradecemos a Deus o dom da sua vida ao serviço da nossa comunidade, e rezamos pelo seu Eterno Descanso. Paz á sua Alma.

Funchal, 12 de Setembro de 2018