Carmo Rodrigues Agostinho

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

Faleceu

Sua esposa Matilde Reis Dos Santos Agostinho, sua filha, nora, netos, irmãs, cunhados, sobrinhos, e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio dos Barreiros, freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13h30, para a capela do novo cemitério municipal do Caniço, onde decorrerá o velório até a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Endereça um especial agradecimento à equipa médica, enfermeiros e pessoal auxiliar do 5º piso nascente, medicina interna, do supracitado hospital, pela excelente profissionalismo e carinho demonstrados durante o seu internamento.

Terça-feira 18 de setembro, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7º dia pelas 08h30, na Igreja Paroquial da Assomada, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 13 de Setembro de 2018