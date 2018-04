PARTICIPAÇÕES

António Figueira da Silva

Faleceu

Sua esposa Maria Donita Ferreira da Silva; seus filhos Paulo Ferreira da Silva, esposa e filha; Roberto Ferreira da Silva, esposa e filhos; Lúcia José Ferreira da Silva e marido; Tânia Rita Ferreira da Silva e namorado; sua irmã, cunhados, sobrinhos, compadres, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho das Heras, 92, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, dia 22/04/2018, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A gerência da empresa Madeira Moderna, chamada agora 7M participa o falecimento do Sr. António Figueira da Silva, pai do seu gerente, Roberto Ferreira da Silva, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A equipa 7M Real Estate, manifesta o seu pesar pelo falecimento do Sr. António Figueira da Silva, pai do nosso Director Geral, Roberto Silva. Transmitimos as nossas sinceras condolências aos familiares.

Câmara de Lobos, 18 de Abril de 2018