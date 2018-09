Albina Mendes

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos Paula Cristina Mendes, filhos, genro, nora e netos; José Ricardo Mendes sua esposa e filha; Ana Luísa Mendes e filho; Maria do Carmo Mendes C. Abreu, marido e filhos, Marco Paulo Mendes Cevada sua esposa, filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi ao Caminho da Casa Branca nº 34, freguesia de Santo António, concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António no Funchal, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (Domingo) dia 30.09.2018, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial da Graça no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Mãe é com o coração despedaçado que hoje venho dizer-te um ultimo adeus. Mãe eu daria tudo para poder novamente sua mãe segurar, ver seus lindos olhos a me contemplar, mais uma vez te abraçar, nunca te esquecerei, ficaras sempre no meu coração amo-te.

Ricardo Mendes

Mãe você partiu, o meu coração pesa não só na dor como na saudade, mas também na certeza do que ficou muito por dizer, queria ter mais tempo ao seu lado. Agora é hora de lhe dizer adeus com o meu coração em pedaços. Hoje doí-me corpo e alma, saber que não verei seu sorriso é cruel e triste demais, adeus e até sempre. Amo-te. Da tua filha

Carmo Abreu

Mãe, obrigado por tudo o que fizeste por mim. Foste mãe e pai ao mesmo tempo lutaste por nós da maneira que pudeste. Nunca irei esquecer o que passamos, o teu olhar, teu sorriso... Só tenho pena de não poder dize-lo mais uma vez, sua bênção.

Amo-te do teu filho

Marco Cevada.

Hoje lembrei-me de uma mulher que marcou a minha infância. Alguém especial que me ensinou coisas sábias, através do seu exemplo e dedicação falo da minha querida avó que infelizmente partiu e já não esta aqui. Nunca esquecerei os momentos que compartilhamos a saudade é eterna que eu guardo no meu coração.

Que descanse em paz ficarás na nossa memória.

David

Funchal, 27 de Setembro de 2018