PARTICIPAÇÕES

José de Faria Gordinho

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos José Carlos da Silva Faria e filhos, Emanuel da Silva Faria, esposa e filho e Ana Maria da Silva Faria, marido e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e de mais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Comandante Camacho de Freitas, 152, Sítio do Vale, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:45 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 11:30 horas da Pedra, passando pela Cruz, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A Direção, Funcionários e Associados da AITRAM - Associação dos Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira, participam o falecimento do seu saudoso Associado, Colega e Amigo, o Sr JOSÉ DE FARIA GORDINHO, com o nº de Sócio 410, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:45 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Apresentamos, à sua família, as nossas condolências.

Ribeira Brava, 21 de Junho de 2018