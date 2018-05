Henrique dos Reis Figueira de Chaves

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmã, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, amigo, vizinho e parente, morador que foi à Estrada de Santa Clara, Paróquia de Nossa Senhora do Carmo – Freguesia de Cª de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:30 horas, para a Capela do Cemitério Municipal Cª de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo Municipal no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais se informa que no próximo Sábado, dia 19 de Maio, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Concelho de Cª de Lobos pelas 18:00 horas.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial à Sra. Dra. Ema Freitas, à Sra. Dra. Margarida Gonçalves e ao Sr. Dr. Luís de Freitas, bem como a toda a equipa de operacionais: Médicos, Enfermeiros e Auxiliares da Clínica de Santa Catarina no Funchal, às Cuidadoras: Sónia e Donita e aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pelo seu incansável carinho, dedicação e profissionalismo. A todos o nosso muito Obrigado. Bem hajam.

Câmara de Lobos, 14 de Maio de 2018