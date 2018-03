PARTICIPAÇÕES

Zulmira de Sousa Correia

(Irmã da confraria do santíssimo sacramento)

FALECEU

A família cumpre o doloroso dever de informar a todas as pessoas da sua relação e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, tia, cunhada e demais família e que o seu funeral se realiza hoje, dia 27 de março, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00h, com celebração de missa com corpo presente na Igreja Paroquial de Santa Quitéria, Boaventura às 16:00h prosseguindo-se o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

O Grupo de Folclore MonteVerde, participa a todas as pessoas de suas relações e amizade, fazer de referência ao tocador de acordeão do Grupo de Folclore MonteVerde Élvio Neves o falecimento da sua mãe, Zulmira de Sousa Correia, na qual endereçam a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências, pelo falecimento.

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral, acompanhando o seu parente até a sua última morada e participando nas cerimónias por sua intenção.

Boa ventura, 27 de Março 2018