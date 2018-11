PARTICIPAÇÕES

Josefina de Gouveia

Faleceu

R.I.P.

Seu marido, Manuel Martins, seu filho, Alvarino Jorge de Gouveia, seus Irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao sítio do Curral Velho , freguesia de Santo António da Serra.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:00 horas, para a Igreja paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da Localidade.

No próximo domingo pelas 11:30 horas, na Igreja paroquial de Santo António da Serra, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma.

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral, acompanhado a sua parente até a sua última morada e na missa por sua intensão.

Endereça ainda um agradecimento especial a todas as equipas do Lar de Idosos de Câmara de Lobos, pelo carinho e disponibilidade que sempre souberam ter e demonstrar com a sua querida parente.

Os sócios gerentes do restaurante GrandFather, Cristina de Gouveia e Luís Taborda, participam o falecimento da sua irmã e tia e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente na Igreja Paroquial de Santo António da Serra pelas 10:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da Localidade.

Santa Cruz, 6 de Novembro de 2018