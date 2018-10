Norberto João Cardoso

(Ex- funcionário das Finanças do Funchal)

Faleceu

Sua irmã Lídia do Rosário Cardoso Serzedelo e marido, cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua de São Sebastião, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da morgue do hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada.

No próximo domingo (28/10/2018), pelas 09:15 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Santa Cruz, 24 de Outubro de 2018