José Alberto Gomes

FALECEU

Seus filhos Maria da Luz Gomes Ferreira, marido e filhos; José Dionísio Gomes, esposa, filhos e netos; sua irmã, cunhada, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda do Ema, Ribeiro Real,, Câmara de Lobos, actualmente a residir no Lar Arca de Cristal, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje. saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, dia 18/11/2018, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e às assistentes operacionais do Lar Arca de Cristal, Câmara de Lobos e do Hospital dos Marmeleiros todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Câmara de Lobos, 11 de Novembro de 2018