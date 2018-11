PARTICIPAÇÕES

Alberto Ribeiro de Freitas

Faleceu

Sua esposa, Etelvina Maria Mesquita Vieira de Freitas, seus filhos, Sandra e Pedro, sua nora Jenny e neto Lyam, sua mãe Egídia Ribeiro, sua irmã Dília, e marido José Barbosa e filho Tiago, seus tios, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, filho, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, antes residente em Lombada, Santa Cruz, actualmente a residir na Suíça onde faleceu.

Mais participam que se encontra em câmara ardente na capela da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Igreja matriz de Santa Cruz prosseguindo depois para inumação no cemitério da localidade.

Pelas 14:00 horas, sai do sítio do Salão um autocarro, com destino à Igreja de Santa Cruz para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o funeral até ao cemitério regressando depois ao local de partida.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral acompanhando o seu parente até a sua última morada.

Os Gerentes dos Restaurantes “O DRAGOEIRO E SUN CITY “ Orlando Henriques, Fátima Henriques, Raquel Henriques e Agostinho Ribeiro, participam o falecimento do seu sobrinho e primo, Alberto Ribeiro de Freitas e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, com missa de corpo presente na Igreja Matriz de Santa Cruz, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da Localidade.

Santa Cruz, 9 de Novembro de 2018