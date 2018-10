Maria Luísa de Gouveia Ferreira Fernandes

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho

Seu marido, José Rui Andrade Fernandes, suas filhas Maria Luísa Ferreira Fernandes, Ana Isabel Ferreira Fernandes e companheiro, seus netos Francisco, Sara, Rodrigo, Martim e Vanessa, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, afilhada, amigos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, madrinha, amiga e parente, residente que foi à Rua da Escola - Urb. Figueirinhas, Edifício Bloco B, esquerdo R/C esquerdo, freguesia do Caniço e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13,00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo de família, sendo precedido de missa de corpo presente pelas 12,30 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente ou que de qualquer forma, manifestaram o seu pesar, e participa que será celebrada missa de 7º dia, pelas 12 horas, no próximo Domingo, dia 07-10-2018, na Igreja de São Martinho agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 2 de Outubro de 2018