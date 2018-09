PARTICIPAÇÕES

Manuel Mendes Andrade

Faleceu

Seus filhos, nora, genro, netos, bisneta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Sítio da Fajã dos Vinhaticos, 102, São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Saúde, Lameiros, São Vicente, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próximo Sábado, dia 29/09/2018, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Saúde, Lameiros, São Vicente, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A filha agradece a toda equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 7° andar lados nascente e poente do Serviço de Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação que prestaram ao seu pai.

ADENORMA - Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira participa o falecimento de Manuel Mendes Andrade, sócio fundador, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Saúde, Lameiros, São Vicente, prosseguindo para o cemitério da freguesia.

A gerência da Feiteiras Electromóves Lda.,cumprem o doloroso dever de participar o falecimento de Manuel Mendes Andrade, irmão do sócio-gerente, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Saúde, Lameiros, São Vicente, prosseguindo para o cemitério da freguesia.

A Direção, Comando e Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, participam o falecimento do Sr. Manuel Mendes Andrade, Suplente da Direção e Sócio Fundador desta Associação.

Entre os vários cargos que ocupou, deixou marca pela sua personalidade vincada. Dinâmico, gerador de consensos, Homem de convicções, com uma dedicação exemplarmente consagrada à nobre missão humanitária.

Homem que será sempre lembrado e recordado com muita saudade e gratidão!

A Direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal da Casa do Povo de São Vicente, bem como a Banda Filarmónica desta Instituição, participam e apresentam o seu profundo respeito e sentidas condolências à família pelo falecimento do Sr. Manuel Mendes Andrade, Antigo Presidente da Direção da Casa do Povo de São Vicente.

A Assembleia de Freguesia de São Vicente e a Junta de Freguesia de São Vicente, participa o falecimento do Sr. Manuel Mendes de Andrade, Ex-Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente (tendo sido presidente entre 1992 e 1997), e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Saúde, Lameiros, São Vicente, prosseguindo para o cemitério da freguesia.

A Viproduções Design e Publicidade, Vem por este manifestar as mais sentidas condolências à família pelo falecimento do Sr. Manuel Mendes Andrade, amigo de longa data da administração.”

“Você partiu, mas a amizade que um dia nos uniu, viverá para sempre nos nossos corações! Adeus, Até um dia amigo.”

São Vicente, 26 de Setembro de 2018