Adelina Marques de Gouveia

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos Maria Edite da Silva Noite Gonçalves e filhos, Agostinho Gouveia Noite, esposa e filhos, irmãos, cunhada, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Atalaia Living Care, freguesia do Caniço, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14 horas, na referida capela.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda, a toda a Equipa de Profissionais de Saúde do Atalaia Living Care- Caniço, por todos os cuidados, carinho e dedicação com que sempre trataram a sua querida parente.

Funchal, 20 de Junho de 2018