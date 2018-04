PARTICIPAÇÕES

Maurício Filipe Fernandes Camacho

Faleceu

R.I.P.

Suas filhas, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho de São Roque, nº 112, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 28, pelas 17:30 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

A família reconhecidamente agradece ao médico assistente Sr. Dr. João Gaspar, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Hemato-Oncologia (Unidade Neutropénias) do 8º Andar e aos da Unidade de Cuidados Intensivos do Andar Técnico do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como trataram o seu saudoso familiar.

As empresas Barradas & Castro, Lda e Camacho & Companhia, Lda, sua Gerência e demais Família, participam o falecimento do seu querido Familiar.

“Filipe Camacho, encontra o descanso junto dos nossos que já partiram e olha por nós aí em cima. Até um dia.”

Do teu Irmão, Esposa e Filhos que sempre te adoraram.

Martinho Camacho

A Empresa Diário de Notícias, Lda. e seus colaboradores participam o falecimento do Sr.Maurício Filipe Fernandes Camacho, pai da colega Luísa Maria Gomes Camacho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Funchal, 26 de Abril de 2018.