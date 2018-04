Gregório Ponte Nunes

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria Isabel das Neves Lopes, seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, bisavô, tio, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Sitio do Salão, Freguesia do Estreito da Calheta, Concelho da Calheta e que o seu funeral se realiza, hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas, para a Igreja Paroquial de São Francisco Xavier – Lombo do Salão, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para Cemitério do Lombo do Salão - Calheta.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso ente querido, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial: ao Sr. Dr. João Gaspar, enfermeiros e pessoal operacional da Clínica de Santa Catarina, Funchal, ao Lar da Tabua, Médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, o nosso muito Obrigado pelo vosso profissionalismo, carinho e dedicação para com o nosso ente querido. Muito Obrigado. Bem ajam.

Mais participam que na próxima sexta-feira dia 27 de Abril, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento às pessoas que acompanharam o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Francisco Xavier, pelas 18:00 horas.

Calheta 24 de Abril de 2018