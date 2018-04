PARTICIPAÇÕES

Manuel de Freitas

(Irmão do Santíssimo Sacramento)

Sua esposa, Guilhermina Ponte Castanho Freitas, seus filhos, Maria José Rodrigues de Freitas Clemente, esposo e filhos, Manuel Miguel Rodrigues Freitas e namorada, Maria Piedade Rodrigues de Freitas Leça, esposo e filhos, Mário Rodrigues de Freitas, esposa e filho, Belinda Castanho de Freitas, esposo e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, padrinho, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Estrada Barreiro e Feiteiras nº.146, freguesia dos Canhas e Concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza hoje

Sábado, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade - Canhas, onde haverá missa de corpo presente, pelas 16:30 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todos aqueles que se dignarem a assistir ao seu funeral ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

A família informa que haverá carros, saindo das Eiras, passando pelo o Carvalhal, pelas 15:30 horas, para quem quiser participar no seu funeral, regressando depois ao mesmo local.

Ao bom pai que foste, ao companheiro de uma vida, as gargalhadas que demos juntos e as lágrimas de consolo na tua luta!

Obrigada grande pai!

Dos teus filhos.

A Família agradece, a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo, do 2º. Andar Poente, do Hospital dos Marmeleiros, a Dilectus, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, ao Centro de Saúde dos Canhas, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que apoiaram e visitaram o seu ente querido nesta difícil caminhada.

O CDS Partido Popular Madeira e a Concelhia do CDS - Ponta do Sol, cumpre o dever de participar o falecimento do Sr. Manuel de Freitas militante e ex-dirigente concelhio, endereçando à sua família sentidas condolências e que o seu funeral realiza hoje Sábado, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade - Canhas, onde haverá missa de corpo presente, pelas 16:30 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A todos um muito Obrigado!

Canhas, 7 de Abril de 2018.