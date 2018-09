Afonso Rodrigues de Aguiar Pombo

Faleceu

R.I.P.

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Caminho dos Zimbreiros, Freguesia da Tabua – Concelho da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas, para a Igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:30 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da dita Freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais participam que na próxima terça-feira, dia 02 de Outubro, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento às pessoas que acompanharam o seu funeral, na Capela das Candeias, Freguesia da Tabua, pelas 17:00 horas.

Tabua, 27 de Setembro de 2018