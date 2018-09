José Fernandes Cristóvão

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

Faleceu

Sua esposa Beatriz de França Caboz, seus filhos, filhas, genros, noras, netos irmã, sobrinhos, amigos vizinhos e demais família, cumprem o dolorosa dever de participar a todos as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, esposo, pai, sogro, avô, irmão tio, amigo e vizinho, residente que foi ai sítio do Pomar n.º 49 freguesia de Boaventura, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do hospital dos marmeleiros pelas 13.00 horas para a Igreja Paroquial de Santa Quitéria Boaventura, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Boaventura, 25 de Setembro de 2018