MISSA DO 30.º DIA

José Vitor Vieira

A família do extinto participa que será celebrada missa do 30ºDia em sufrágio da sua alma, hoje pelas 17.30 horas na Capela da Casa de Saúde de São João de Deus, freguesia de Santo António, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Há um mês que partiste. Conforme o teu desejo, estava contigo, peguei nas tuas mãos entre as minhas e assim foste sereno e em paz. Não estava à espera... Caminhamos juntos, sonhamos juntos... Hoje sem ti, procuro-te em vão, nas insónias que me invadem e nas lembranças que deixaste. Mas encontro-te em tudo o que faço. Sonhando sempre contigo, com Amor Conceição.

Funchal, 26 de Maio de 2018