Dionísio Pereira Pestana

A família participa que será celebrada missa amanhã, domingo, dia 16 de Setembro, pelas 09:30 horas, na Igreja do Carmo.

A família agradece a todas as pessoas que compareceram no funeral assim como à as equipas médicas dos Hospitais Nélio Mendonça e João de Almada, pela forma carinhosa como trataram do seu familiar.

Funchal, 15 de Setembro de 2018