Maria Teresa Gonçalves

Faleceu

Suas irmãs: Olívia de Jesus Gonçalves de Freitas e filhos: Célia Cristina G. de Freitas, Lúcia Maria G. de Freitas, Nelson Paulo G. de Freitas, esposa e netos; Margarida de Jesus Gonçalves, Virgínia de Jesus Gonçalves, filhos e netos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, tia e parente residente que foi ao sítio do Ribeiro Serrão, freguesia da Camacha e concelho de Santa Cruz

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da morgue do hospital dos Marmeleiros pelas 13:00 horas, para a capela do cemitério municipal da Camacha, onde ficará em câmara ardente até à hora da celebração da missa de corpo presente, que terá lugar pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo municipal no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente, até à sua última morada, e informa que no próximo domingo (10/06/2018), pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial da Camacha, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Camacha, 6 de Junho de 2018