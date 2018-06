PARTICIPAÇÕES

Maria Julieta Freitas Arriaga

Faleceu

R.I.P.

Suas filhas: Maria Isabel Freitas Rodrigues Pereira e filha; Ana Margarida Freitas Rodrigues, filhos, genro e neto; Paula Filipa Freitas Rodrigues Florêncio, marido e filhas e Sílvia Marta Freitas Rodrigues da Silva, marido e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi à Rua da Alegria, freguesia da Sé e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

Descansa em Paz nossa guerreira.

Vamos amar-te eternamente

Das tuas filhas e netos.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 17, pelas 12:30 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro.

A família agradece à Sr.ª D. Fernanda, Directora do Centro Comunitário do Funchal, por todo o carinho, dedicação e disponibilidade com a nossa querida Mãe.

O Centro Comunitário do Funchal, cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa utente Sr.ª D. Maria Julieta Freitas Arriaga e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

O Agrupamento dos Escuteiros 943 – Assomada, participa o falecimento da Sr.ª D. Maria Julieta Freitas Arriaga, mãe da escuteira chefe Maria Isabel Freitas Rodrigues Pereira e avó da sua caminheira Rafaela Rodrigues Pereira e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Funchal, 13 de Junho de 2018